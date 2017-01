Mit dieser Tinder-App, bekommt man One Night Stands mit Promis

Via Tinder und einem Wisch nach Rechts, kann man unkompliziert andere Menschen daten und im besten Fall ein One Night Stand ausmachen.



Die App "Raya" geht sogar noch weiter. Denn hier sind auch prominente Stars angemeldet, darunter u.a. Sharon Stone, Zach Braff oder Arnold Schwarzeneggers Sohn. Mit einem Wisch nach Rechts kann man diese Personen dann im besten Fall daten.



Anders als bei Tinder, muss man bei Raya aber 5.000 Follower bei Instagram vorweisen können und im Monat 8 Euro zahlen. Für ein Date und einen eventuellen One Night Stand mit einem Promi, sollte dies aber recht günstig sein.