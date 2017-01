Berlin: Peter Grottian ergreift Initiative im VW-Skandal

"Boykottiert VW - bis alle Skandalkarten und ein Angebot für Entschädigungen auf dem Tisch sind!" lautet die Inschrift eines Plakats, mit dem Studierende der FU Berlin das Fenster des Volkswagen-Showrooms "verschönerten". Peter Grottian, emeritierter Politikprofessor, hatte die Aktion initiiert.



Zu seinen Gegnern zählt Grottian neben VW auch die IG Metall, den Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CDU) und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), die den Skandal vertuschten. Im Anschluss an die Plakataktion will Grottian einen Zusammenschluss VW-Geschädigter anregen.



Negative Resonanz auf seine Aktion erfuhr Grottian von vielen Zeitungen, die es ablehnten, Anzeigen zu drucken, auch reagiere die Politik, selbst die Grünen und die Linken, bisher nicht. - Grottians nächste Aktion ist geplant: die Initiierung eines Netzwerks der sozialen Begegnungen in Berlin