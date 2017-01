Türkei: LGBT-Aktivist bei Flughafen angegriffen

In Istanbul wurde ein 59-jähriger LGBT-Aktivist von einem Mob verprügelt, obwohl er von Polizisten begleitet wurde.



Der Grund dafür ist, dass der homosexuelle Modemacher den dortigen Islamisten und Nationalisten schon lange ein Dorn im Auge ist. Auch die türkischen Behörden erließen einen Haftbefehl gegen den Mann, da er in einem Video sarkastisch türkische Islamisten kritisierte.



Seit Montag befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Der Mörder, der an Silvester in Istanbul 39 Menschen umbrachte, ist dagegen noch frei.