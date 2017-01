"Die Simpsons" beim Auftakt der neuen Staffel mit Doppelfolge

Die quietschgelbe Familie Simpson aus Springfield wird am 15. Januar mit einer ganz besonderen Episode aufwarten.



Zum Auftakt der neuen Staffel gibt es nämlich eine spezielle Doppelfolge. Die Folge "The Great Phatsby" wird eine spezielel HipHop-Episode, mit diversen Gaststars aus der HipHop-Szene.



Unter anderem wird Mr. Burns dabei bankrott und verliert sein Atomkraftwerk. Mit Hilfe von Bart, Homer und einem abgebrannten HipHop-Star, will Burns nun seinen alten Ruhm und sein AKW zurückerobern.