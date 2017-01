Auch in Deutschland werden mehr Schallplatten verkauft

Im letzten Jahr waren die Vinylverkäufe in den USA und in Großbritannien bereits um 25 beziehungsweise 50 Prozent gestiegen.



Nun zeigt sich ein ähnlicher Trend auch in Deutschland. So wurden im Jahr 2016 mehr Schallplatten verkauft als im Jahr davor. Genaue Zahlen hat die deutsche Musikindustrie allerdings noch nicht veröffentlicht.



Diese sollen Mitte Januar 2017 folgen und die finalen Daten im März 2017 beim großen Jahresrückblick veröffentlicht werden.