Bremen: 15-Jähriger stirbt nach Attacke in Silvesternacht

Ein 15-Jähriger ist in Bremen nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht im Krankenhaus gestorben.



Der Jugendliche aus Syrien war in der Silvesternacht von mehreren Personen angegriffen worden und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten.



Die Polizei hatte aus ermittlungstechnischen Gründen zunächst auf eine Veröffentlichung verzichtet. Kommende Woche will sie weitere Informationen bekannt geben.