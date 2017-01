Donald Trump-Archiv mit über 700 Original-Fernsehaufzeichnungen online

Das Internet-Archiv hat ein Spezialarchiv freigeschaltet, in dem man sich TV-Clips mit Reden, Interviews, Debatten und anderen Nachrichtensendungen anschauen kann, die einen Bezug zu Donald Trump aufweisen. Es deckt den Zeitraum vom Dezember 2009 bis zur Gegenwart ab und wird weiter ausgebaut.



500 der TV-Statements wurden von FactCheck.org, PolitiFact und dem Washington Post’s Fact Checker auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Das Archiv erleichtert es, Trumps politische Aussagen unter Beobachtung zu halten und so z. B. Widersprüche zwischen ihnen aufzudecken.



Das Material steht für die kreative Weiterverwendung etwa in Comedys, Kunstwerken, Dokus zur Verfügung. Das Internet-Archiv verfügte bereits über Erfahrungen aus der Entwicklung eines Archivs politischer Fernsehwerbung, das ebenfalls online verfügbar ist.