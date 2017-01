Protest gegen Resolution: Israel kürzt Beitrag an UN um sechs Millionen Dollar

Israel will aus Protest gegen eine UN-Resolution, die den Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten fordert, seine UN-Zahlungen kürzen.



Die Zahlungen an UN-Gremien, die antiisraelische seien, würden um sechs Millionen Dollar gekürzt, teilte die israelische Vertretung bei den UN mit. Es ergebe keinen Sinn, Gremien zu unterstützen, die gegen Israel arbeiten, so die Begründung.



Nach einer UN-Statistik zahlte Israel im Jahre 2015 einen Nettobeitrag von fast elf Millionen Dollar an die Vereinten Nationen.