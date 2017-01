"Leia" Carrie Fisher in Prozac-Pille beerdigt

Carrie Fisher war bekannt für ihren Humor. Der sollte auch auf ihrer Beerdigung eine entscheidende Rolle spielen. "Prinzessin Leias" Asche wurde nämlich in eine riesige Pille gefüllt.



Ihr Leben lang litt Fisher unter einer bipolaren Störung, was sie nie verbarg. Dagegen nahm sie unter anderem das Antidepressivum Prozac - die Vorlage für ihre Urne.



"Carries liebster Besitz war diese gigantische Prozac-Pille, die sie vor vielen Jahren kaufte. Sie liebte es und Billie (Carrie Fishers Tochter, Anm. d. Verf.) und ich dachten, es ist der Ort, an dem sie gern sein würde", meinte ihr Bruder Todd Fisher.