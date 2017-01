Wunstorf: 70-Jährige fährt mit Auto in ein Geschäft

Eine 70-jährige Autofahrerin in Wunstorf kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und raste dann frontal in ein Geschäft.



Offensichtlich litt die Frau an gesundheitlichen Problemen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.



Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus. Glücklicherweise wurden die in dem Laden anwesenden Personen nicht verletzt.