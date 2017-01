Köln: 19-Jährige wurde tot in Garage gefunden

Am heutigen Freitagmorgen ist in Köln in einer Garage eine Frauenleiche gefunden worden.



Die junge Frau wurde nur 19 Jahre alt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Nordrhein-Westfalen äußerten, dass es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe.



Von der Kriminalpolizei in Köln wurde daraufhin eine Mordkommission eingerichtet. Weitere Hintergründe sind jedoch noch nicht klar.