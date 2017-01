Wien: 79-jähriger Schauspieler Klaus Wildbolz ist gestorben

Der aus der Schweiz stammende Schauspieler Klaus Wildbolz ist tot. Er starb in Wien.



Wildbolz wurde 79 Jahre alt. Er litt an einer schweren Krankheit. Er war in vielen deutschen TV-Produktionen zu sehen. Beliebtheit erlange er mit der Rolle des Wenzel Hofer in der Serie "Schlosshotel Orth".



Geboren wurde Wildbolz 1937. Seine ersten Schauspielerfahrungen macht er am Theater.