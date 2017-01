Österreich will Flüchtlingsobergrenze für alle EU-Staaten durchsetzen

Österreich fordert eine Flüchtlingsobergrenze für alle EU-Länder. Das geht aus einem Konzept des österreichischen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hervor.



Es geht darum, die verfehlte europäische Asylpolitik zu beenden, sagte er den Medien. Asylanträge sollen künftig nur noch außerhalb der EU gestellt werden. Erst nach einem positiven Asylentscheid dürften die Migranten dann anreisen.



Wien will das neue Migrationskonzept in Brüssel einbringen. Es sieht explizit auch die Einführung von Flüchtlingsobergrenzen in jedem EU-Land vor.