Liste von Indie-Videospielen, die man schon lange wieder vergessen hat

Die Webseite "CBR" hat eine Liste von bereits vergessenen Indie-Videospielen zusammengestellt, die auf Comics beruhen.



Darunter ist unter anderem "Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters", das ab 1993 in Arkaden zu spielen war. Ein weiteres Spiel ist "Alien vs. Predator", das 1994 auf den Markt kam und auf einem gescheiterten Filmdrehbuch basiert.



Andere Spiele auf der Liste sind noch "Danger Girl", "Robocop vs. the Terminator", "Hellboy: Dogs of the Night" und "The Crow: City of Angels".