Ende im Rechtepoker - Hier gibt es die Handball-WM zu sehen

Handballfans musste wochenlang zittern, doch in der letzten Minute können sie aufatmen. Auf die Handball-WM, die in der kommenden Woche startet, muss nun nicht verzichtet werden.



Da der Rechteinhaber zu hohe Forderungen an ARD, ZDF, Sky, DAZN und Co. stellte, drohte das Blackout für alle Fans.



Doch auf den amtierenden Europameister muss man nun doch nicht verzichten. Denn Sponsor DKB springt nun ein und hat sich die Rechte an der WM in Frankreich gesichert. Die Spiele gibt es somit nun doch live für alle deutschen Fans zu sehen.