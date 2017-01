Facebook: Jugendliche quälen einen Behinderten und zeigen alles live

In Chicago, Illinois ereignete sich eine grauenhafte Tat. Vier Jugendliche (sowohl männlich, als auch weiblich) entführten und misshandelten einen behinderten Jungen.



Unter anderem gab es rassistische Äußerungen und auch Beleidigungen in Richtung Donald Trump. Weitaus schlimmer aber noch: Die Gräueltaten streamten sie via Facebook live in die ganze Welt.



Zwei Tage lang soll der Junge entführt worden sein und in einem 30-Minuten-Livevideo hat man sehen können, wie der Junge geschlagen und getreten wurde.