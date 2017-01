Berliner Attentäter Amri verwendete 14 Identitäten

Der Berliner Attentäter Amri soll den Behörden mit 14 Identitäten bekannt gewesen sein. Das wurde auf einer Sitzung des Landtags in Nordrhein-Westfalen bekannt.



Trotz aller Bemühungen sei es aber nicht gelungen, gerichtsverwertbar nachzuweisen, dass eine konkrete Gefahr von Amri ausgehe, so das NRW-Innenministerium. Nur dann hätte man den Tunesier bis zu seiner Abschiebung in Haft nehmen können.



NRW-Innenminister Jäger kündigte Aufklärung an. Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte Amris.