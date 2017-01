USA: Charles Manson musste ins Krankenhaus

Der 82-jährige ehemalige Sektenführer und verurteilte Mörder Charles Manson musste in ein kalifornisches Krankenhaus eingeliefert werden.



Er leidet offenbar an Magen-Darm-Problemen. Sein Zustand sei ernst, aber er sei am Leben, wurde geäußert.



Seit 40 Jahren sitzt Manson bereits hinter Gittern. 2027 darf er einen erneuten Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. Sein letzter Antrag 2012 wurde abgelehnt.