Wallersdorf: 50-Jähriger attackiert Nachbarn mit Schneeschaufel

Am vergangenen Montag kam es in Wallersdorf bei Dingolfing-Landau zu einem Vorfall zwischen zwei Männern.



Die Nachbarn gerieten beim Schneeschippen in Streit. Der 50-jährigen Mann wollte offenbar nicht, dass der Nachbar den Schnee auf die Straße räumte. Deshalb ging er mit der Schneeschaufel auf seinen Kontrahenten los.



Der andere Mann wurde nicht verletzt. Der 50-Jährige wurde jedoch wegen Nötigung angezeigt.