Innsbruck: Marktplatz wurde zur Sex-Falle für Frauen

Die Zahl der Anzeigen wegen sexueller Belästigung in der Silvesternacht in Innsbruck ist gestiegen. Mittlerweile spricht die Polizei in Innsbruck von 18 Opfern.



Die Übergriffe hätten "System" gehabt, und wurden alle - bis auf einen - im Bereich des Innsbrucker Marktplatzes verübt.



Man suche nach fünf bis sechs Männern, die von allen Opfern ähnlich beschrieben worden sind. Es soll sich um Personen südländischen Typs im Alter von unter 30 Jahren gehandelt haben.