Brandenburg: Bleiberecht für Flüchtlinge, die Opfer rechter Gewalt wurden

In Brandenburg ist die Zahl rechtsextremer Gewalttaten in 2016 gegenüber 20% angestiegen. Der brandenburgische Landtag sah Handlungsbedarf und schuf eine bundesweit neue Regelung.



Als Akt der Wiedergutmachung sollen Asylbewerber, die Opfer einer rechtsextremen Gewalttat wurden, nun nicht mehr abgeschoben werden. Dadurch würden rechtsextreme Gewalttäter das Gegenteil ihrer Absicht erreichen.



Die Ausländerbehörden werden in einem "ermessenslenkenden Erlass" zur entsprechenden Nutzung ihrer Spielräume aufgefordert.Die AfD-Fraktion kritisierte entsprechende Pläne.