Insider meint: NPD-Verbot durch das Bundesverfassungsgericht unwahrscheinlich

Ein NPD-Verbot ist laut einem Insider aus dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht unwahrscheinlich. Vermutlich würden die Richter die NPD als zu unbedeutend einschätzen. Der Insider hofft, dass das Gericht feststellen werde, dass die NPD "ideologisch eindeutig verfassungswidrig" sei.



Laut BILD-Zeitung kommt ein internes Gutachten der Bundesregierung, dessen Existenz das Bundesinnenministerium allerdings verneint, zu einem ähnlichen Schluss: in ihrem politischen Wirken und durch ausbleibende Wahlerfolge habe die NPD "nicht die Schwelle zur Gefährdung überschritten".



Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof habe, so BILD, in vergleichbaren Verfahren darauf verwiesen, dass eine reale Gefahr der starken politischen Einflussnahme oder Regierungsübernahme vorliegen müsse. Die NPD hat nur kommunale politische Mandate, hat Finanzprobleme und die AfD-Konkurrenz.