OSZE gehackt - Sicherheit vertraulicher Daten wurde gefährdet

Wie die OSZE am Mittwoch bekannt gab, wurde Anfang November ein Hack auf das OSZE-IT-Netzwerk festgestellt. Der Angriff habe die Sicherheit vertraulicher Daten und die Integrität des IT-Netzwerkes gefährdet. Die 57 Mitgliedsstaaten seien informiert worden.



Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass interne Daten veröffentlicht worden seien. Es seien, so erfuhr futurezone auf Nachfrage, wohl Daten entwendet worden bzw. könne dies nicht ausgeschlossen werden. Näheres auch hinsichtlich des Zugriffs zum Netzwerk war nicht in Erfahrung zu bringen.



Informationen von "Le Monde" wiesen auf das russische Hackerkollektiv APT28 als Urheber hin. Die OSZE konnte diese Informationen nicht bestätigen. Aktuell ist sie in der Hauptsache u. a. mit ihrer Mission in der Ost-Ukraine befasst.