Brasilien: Revolte in Gefängnis - Mehr als 60 Tote

Am vergangenen Sonntag kam es in dem Gefängnis Anísio Jobím, welches sich in der brasilianischen Stadt Manaus befindet zu einer Revolte.



Es wird davon ausgegangen, dass die Revolte von zwei Banden ausging. Beide wollten die Kontrolle über den Drogenhandel in dem Gefängnis. Der Aufstand dauerte 17 Stunden, mehr als 60 Todesopfer sind zu verzeichnen.



Weiterhin konnten offenbar ca. 90 Häftlinge fliehen. Problematisch ist, dass sich die Polizei in der Regel nicht in das Geschehen innerhalb der Gefängnisse einmischt und somit den Drogenhandel hinter Gittern nicht unterbindet.