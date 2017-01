Thailand: Krokodil beißt Frau, die Selfie machen will

Eine französische Touristin hielt sich am Neujahrstag in einem Nationalpark in Thailand auf. Dort kam es zu einem Vorfall mit einem Krokodil.



Die Frau wollte ein Selfie von sich und dem Krokodil machen. Jedoch erschrak das Krokodil so stark, dass es der Französin ins Bein biss.



Das Knie des Opfers musste bandagiert werden. In einem Krankenhaus wurde die Frau behandelt.