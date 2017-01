Gaimersheim: Mann steckt sich selbst in Brand

In Gaimersheim bei Ingolstadt kam es zu einem Vorfall mit einem 19-jährigen jungen Mann. Der Asylbewerber ging zuerst in eine Tankstelle und kaufte dort Benzin.



Danach ging er in das Lager eines Supermarktes, übergoss sich mit dem Benzin und zündete sich selbst an.



Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.