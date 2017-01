Österreich will mit anderen betroffenen Ländern gegen deutsche PKW-Maut vorgehen

Auf der Suche nach Verbündeten gegen die deutsche PKW-Maut will der österreichische Verkehrsminister Leichtfried Anfang Januar die Anrainerstaaten in Brüssel einladen.



Erste Gespräche fanden bereits mit den Niederlanden und Belgien statt. Auch sie kritisieren die deutsche Maut, sagte er der "Welt am Sonntag".



Er teilte EU-Verkehrskommissarin Bulc mit, die PKW-Maut sei EU-rechtswidrig. Sie treffe nur ausländische PKW-Fahrer, da Deutsche über eine KFZ-Steuerminderung entlastet würden.