Kanada: Pilot war betrunken - Er musste vor dem Start abgeführt werden

In Kanada sollte vom Flughafen Calgary eine Boeing 737 mit 99 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern nach Cancún in Mexiko fliegen.



Den Besatzungsmitgliedern ist es zu verdanken, dass der Pilot von der Polizei abgeführt werden konnte. Ihnen fiel auf, dass der Pilot sich komisch verhielt und sogar im Cockpit umfiel.



Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Sogar zwei Stunden nach der Gewahrsamsnahme lag der gemessene Alkoholgehalt des Mannes noch weiter über der Promillegrenze von 0,8, die Autofahrer zu beachten haben.