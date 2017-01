"Racial profiling": Empörung, weil Kölner Polizei gezielt "Nafris" kontrollierte

Großartige Ausschreitungen wie im letzten Jahr blieben in der diesjährigen Kölner Silvesternacht aus. Die Polizei hatte Hunderte nordafrikanische verdächtig aussehende junge Männer kontrolliert und teilweise zurück gehalten.



Die Kritik in sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten. Der Polizei wurde auf Twitter rassistisches Handeln vorgeworfen, sie bediene sich des "racial profilings". Auch war von der Polizei zur Kommunikation der Begriff "Nafris" verwandt worden, was für weitere Empörung sorgte.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der diesjährigen Silvesternacht nur zu zwei sexuellen Übergriffen. Ein Täter konnte festgenommen werden, der andere ist noch flüchtig.