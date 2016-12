Ausgaben für Flüchtlinge gut für die Wirtschaft: 2016 0,3 Prozent mehr Wachstum

Staatsausgaben und private Aufwendungen für Flüchtlinge kurbeln die Binnenwirtschaft an, so Marcel Fratzscher, DIW, und Clemens Fuest, Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Der Effekt wird sich laut Fratzscher in den kommenden Jahre weiter verstärken.



2016 hat sich Wirtschaftswachstum durch die Nachfrage seitens der Flüchtlinge und infolge der staatlichen Investitionen in Unterkünfte, Gesundheits- und Familien- und Integrationsleistungen um etwa 0,3 Prozent erhöht. Langfristig seien 0,7 Prozent zusätzliches Wirtschaftswachstum denkbar.



Das Ifo-Institut rechnet für 2017 mit 1,5 Prozent Wachstum gegenüber 2016, wobei die Binnenwirtschaft die Exportschwäche ausgleichen würde. Risikofaktoren seien der Brexit, die Schuldenkrise in China, eine protektionistische Politik Donald Trumps und ggf. eine Häufung terroristischer Anschläge.