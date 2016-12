Jedes Jahr ein Ritual: Dinner for One

Zu Silvester läuft bekanntlich ein Sketchklassiker, gemeint ist "Dinner for One" zu Höchstform auf und wird rund 8 Mio. Mal eingeschaltet. Die Zahl der mundartlichen Fassungen ist mittlerweile schwer zählbar.



Der ca. 18 Minütige Kultstreifen steht seit 1988 im Guinness Buch der Rekorde, als die weltweit am häufigsten wiederholte Sendung!



Verschiedene Versionen gibt es in Schweizerdeutsch, Hessisch, in Farbe oder eine neue Adaption des Streamingdienstes Netflix mit aktuellen Serienstars.