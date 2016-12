Tödliche Hundekrankheit "Pseudowut" - bereits Fälle in 4 Bundesländern bekannt

Die Krankheit Pseudowut ist - einmal angesteckt - für Hunde nicht heilbar und damit in jedem Fall tödlich. Übertragen wird der Virus über Schweine bzw.. Schweinefleisch.



In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Thüringen sind bereits Fälle aufgetreten. Dabei war Deutschland jahrelang nicht mehr von der tödlichen Krankheit befallen.



In NRW sind bisher noch keine Fälle bekannt. Der Landesjagdverband NRW warnt: Aus Sicherheitsgründen sollten Hundehalter den Kontakt ihrer Hunde zu Schweinen und Wildschweinen vermeiden. In keinem Fall soll rohes Schweinefleisch verfüttert werden!