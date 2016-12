Börse Frankfurt: Dax legt 2016 um fast sieben Prozent zu

Ein turbulentes Börsenjahr geht zu Ende. Kurz vor Börsenschluss am Freitag kletterte der Leitindex Dax auf ein Jahreshoch von 11.481 Punkte, eine Steigerung von rund 6,9 Prozent im Laufe der vergangenen zwölf Monate.



Nach fünf gewinnbringenden Jahren in Folge profitierte der Leitindex am Ende des Börsenjahres vor allem von dem Italien-Referendum.



Das Brexit-Votum, Sorgen um die Weltwirtschaft und der Wahlsieg von Donald Trump brachten den Dax im Jahre 2016 auf eine Berg- und Talfahrt.