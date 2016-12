Hamburg: Unbekannte lockern Radmuttern an DRK-Auto - Felgenschlösser bestellt

Mehrere Fälle, in denen jemand absichtlich Radmuttern an Rettungswagen gelockert haben, beschäftigen die Polizei in Hamburg. Nach einem Unfall haben die Feuerwehr und das DRK ihre Sicherheitsbestimmungen nun verschärft.



Am Donnerstag hatte ein Rettungswagen des DRK bei einer Fahrt an der Hinterachse einen Zwillingsreifen verloren. Verletzt wurde niemand.



Eine technische Ursache schließen die Verantwortlichen aus. Um künftigen Manipulationen an Fahrzeugen vorzubeugen, hat man zusätzlich Felgenschlösser bestellt, so der DRK-Kreisvorstand.