Hessen: Eltern machen auf Parkplatz Fahrerwechsel und vergessen Sohn dort

In Hessen war ein Elternpaar mit seinem Elfjährigen Sohn bei Dorfitter unterwegs. Sie fuhren auf einen Parkplatz, damit die Eltern die Plätze tauschen konnten.



Der Sohn stieg dabei ebenfalls aus, um sich kurz die Beine zu vertreten. Dies bemerkten die Eltern offenbar nicht. Sie fuhren nach dem Fahrerwechsel einfach ohne ihren Sohn weiter.



Eine Stunde später bemerkten sie, dass ihr Sohn fehlte und informierten sofort die Polizei. Diese hatte den Jungen bereits in ihre Obhut genommen, nachdem er in einem nahe gelegenen Friseursalon um Hilfe gebeten hatte.