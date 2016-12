Straubing: Mann vergewaltigt Ex-Freundin in deren Wohnung

Ein 50-jähriger Mann hat im Straubinger Osten seine 39-jährige Ex-Freundin in deren Wohnung vergewaltigt.



Zusammen mit einem 39-jährigen Bekannten brach der Mann über den Kellerschacht in die Wohnung der Frau ein. Ein Gericht hatte dem Mann bereits seit längerem ein Kontaktverbot zu dem Opfer erteilt.



Gegen den 50-jährigen Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt, während die Polizei weiter ermittelt.