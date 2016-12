Hessen: Kartbahnbesucher mit Kohlenmonoxid vergiftet

Wegen giftigen Kohlenmonoxids auf einer Kartbahn sind 17 Besucher in Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin.



Am Donnerstagabend hatten einige der rund 80 Besucher der Indoor-Bahn im hessischen Groß-Zimmern über Schwindel und Übelkeit geklagt, manche verloren kurzzeitig ihr Bewusstsein.



In der Halle wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Wie es zu der giftigen Konzentration kommen konnte, ist noch nicht geklärt.