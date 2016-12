Remscheid: Land NRW bewilligt 334.600 Euro Zuschuss für DITIB Moschee

Die Bauarbeiten an der Moschee der Ditib-Gemeinde an der Stachelhauser Straße in Remscheid werden vom Land Nordrhein-Westfalen mit 334.600 Euro bezuschusst. Das Geld stammt aus dem Programm "Stadtumbau West"



Der Antrag war schon im April in Düsseldorf vorgelegt worden. Seit Oktober liegt ein positiver Bescheid vor.



Das Geld soll zur Gestaltung von Vorplatz und Innenhof der Moschee eingesetzt werden. Beides soll dann der Öffentlichkeit zugänglich sein.