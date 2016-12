Köln: Sicherheit vor Versammlungsfreiheit - AfD-Demo am 31.12. verboten

Nach einer für Silvester angemeldeten Kundgebung der NPD hat der Kölner Polizeipräsident Mathies auch eine Versammlung der AfD verboten.



Der Polizei in Köln sei es unmöglich, auch für die AfD-Versammlung mit verfügbarem Personal die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, so der Polizeipräsident.



Die Demonstration der AfD sollte in der Nähe des Kölner Doms stattfinden. Ob die Partei gegen die Entscheidung vor Gericht ziehen wird, ist noch offen.