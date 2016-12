Indien: Gifthandel - Familie hält 72 Giftschlangen in einer Wohnung

Die Polizei hat in der indischen Stadt Pune in einer Wohnung 72 Giftschlangen entdeckt. 41 Kettenvipern und 31 Kobras teilten sich dort die Wohnung mit einem Schlangenschmuggler, seiner Frau und zwei Töchtern.



Die Schlangen wurden in Holzkisten und Jutetaschen gehalten. Wie die Polizei mitteilt, sollen dort der Schlangenschmuggler und sein Komplize einen Gifthandel betrieben haben.



Schlangengift zählt im asiatischen Raum zu den begehrten Waren. Es findet dort als Potenzmittel oder als Zutat für Gegengifte Verwendung. Ein Liter wird für 200.000 Euro und mehr auf dem Schwarzmarkt gehandelt.