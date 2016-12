Brüssel: Sechsjähriger Junge bei Eiseskälte ausgesperrt - Eltern festgenommen

Bei eiskaltem Wetter hat ein Paar in Brüssel einen sechsjährigen Jungen 15 Stunden lang auf dem Balkon ausgesperrt.



Rettungskräfte fanden das Kind ohnmächtig, unterkühlt und unterernährt. Der Junge schwebe in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Mutter und der Stiefvater wurden festgenommen.



Laut Medien wurde der Sechsjährige bestraft, weil er sich in der Küche etwas zu Essen geholt hatte. Auch seine Zwillingsschwester wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide wiesen Misshandlungsspuren auf und waren unterernährt.