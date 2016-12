So wird das Wetter in Deutschland an und nach Silvester

Wie jedes Jahr an Silvester könnte ein Wetterphänomen namens "Böllernebel" drohen. Denn Silvesterböller produzieren kleinste Partikel und an diesen setzt sich Feuchtigkeit ab. Dadurch entstehen Wolken in Bodennähe. Und dieses Phänomen könnte dieses Silvester besonders extrem sein.



"Wir haben es mit einer sehr stabilen Hochdruckwetterlage zu tun. In weiten Landesteilen ist es windstill. Die Verbrennungsrückstände von Raketen und Böllern werden in diesem Jahr ordentlich zur Nebelbildung beitragen.", so Diplom-Meteorologe Dominik Jung.



Ansonsten soll es an Silvester im Süden viel Nebel geben, aber in anderen Teilen Deutschlands soll das Wetter heiter sein, bei Temperaturen bis zu acht Grad. Am Neujahrstag am Sonntag soll es dann zunächst sonnig bleiben, aber dann könnte es zu Regenfällen kommen.