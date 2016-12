Horst Seehofer droht, Treffen mit CDU platzen zu lassen

Im Streit um Sicherheits- und Flüchtlingsfragen droht Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), eine lange geplante Tagung zwischen CDU und CSU abzusagen. Das Treffen war in München geplant.



Er meinte: "Die Klausur Anfang Februar macht nur dann einen Sinn, wenn wir uns bis dahin in den Grundzügen der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik einig sind."



Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verschärfte Seehofer sicherheitspolitische Forderungen. Eine Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen lehnt CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel ab.