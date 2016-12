USA: Fiese Geschenkverkündung vom Bruder - Auto steht vor dem Haus

Morgan Svobodny hätte es wissen müssen, als sie unterm Christbaum den Hinweis ihres Bruders las: "Dein Weihnachtsgeschenk steht in der Einfahrt." Eine immense Anzahl von Streichen des Bruders war in früheren Jahren vorausgegangen. War dies jetzt eine Wiedergutmachung, ihr erster Gedanke?



Als Morgan vor das Haus ging traute sie ihren Augen nicht: Mit Schleifchen umspannt stand ein weißer Chevrolet, daran ein Schild "Merry Christmas". Nach dem Einsteigen des Autos entnahm Morgan im darin liegenden Brief die neuerliche Untat ihres Bruders: Er habe das Fahrzeug von Enterprise gemietet.



Du musst das Auto allerdings am Montag um 17 Uhr retour geben. Zahlen musst du, da ich alles Geld für andere Verwandte ausgab. Aber ich habe dir Gutscheine für 90 Dollar beschafft, die bei Applebee´s und Subway eingelöst werden können. Morgan veröffentlichte die Schandtat auf Twitter.