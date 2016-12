Ärger um George Michaels letzten Song

Fadi Fawaz, der Lebensgefährte von George Michael hat nach dem Tod des Sängers über Twitter einen Song des verstorbenen Musikers gepostet.



Das sorgt für heftige Diskussionen: Ein Teil freut sich über den Song, andere finden die Veröffentlichung unautorisierten Materials fragwürdig.



"This Kind Of Love" soll 1991 in Zusammenarbeit mit Elton John entstanden sein - blieb aber unveröffentlicht.