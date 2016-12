Wipperfürth: Zwei Männer wollten per Anhalter fahren und bekamen Schläge

Am ersten Weihnachtsfeiertag wollten zwei Männer in Wipperfürth per Anhalter fahren und hielten ein Auto an. Daraufhin fragten die zwei nach einer Mitfahrgelegenheit.



Doch statt, dass sie mitgenommen wurden, stiegen 5 Männer aus und verteilten Schläge an die beiden Männer.



Daraufhin stiegen die Männer wieder in ihr Auto und flohen Richtung Hückeswagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.