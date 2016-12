Türkei: Erdogan beschuldigt USA seitens "IS-Unterstütung"

Nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur "Anadolu" beschuldigt Erdogan die USA, den islamischen Staat (IS) zu unterstützen.



Amerika unterstütze verschiedene terroristische Vereinigungen in Syrien. Darunter versteht die Türkei Gruppierungen wie "YPG/PYD". Diese gelten als verlängerter Arm der verbotenen Arbeiterpartei "PKK" in der Türkei.



Wenige Stunden später wies Washington sämtliche Vorwürfe zurück. Die USA unterstütze grundsätzlich keine Terroristen und die Situation im Nahen Osten bereite Barack Obama große Sorgen. Besonders Russland´s "zwielichtige" Rolle erschwere die von den USA angestrebten Friedensverhandlungen, heißt es.