Düsseldorf: Syrer finden 250 Euro im offenen Ausgabeschacht des Geldautomaten

Am 23. Dezember hat ein Syrer 250 Euro bei der Polizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof abgegeben. Das Geld habe er im offenen Schacht des Bankautomaten gefunden, gab der Mann an.



Der aufgeregte Finder machte weiter geltend, dass dieses Geld nicht ihm sei. Er möchte, dass es der wahren Eigentümer zurück bekommt. Vielleicht wollte dieser noch vor Weihnachten Geschenke kaufen.



Die Polizei nahm das Geld entgegen und übergibt es der Sparkasse.