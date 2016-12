George Michael hatte über die Jahre sehr viel Geld gespendet

Nach George Michaels Tod werden immer mehr Geschichten öffentlich, die zeigen, was für ein großzügiger und netter Mensch er war.



So erzählt Dame Esther Rantzen, der Gründer und Präsident von "Childline", dass Michael die Einnahmen seiner Hit-Single "Jesus to a Child" an die Kinderhilfsorganisation spendete. Dadurch konnte tausenden Kindern geholfen werden. Zudem hätte er anonym in einem Obdachlosenheim gearbeitet.



Auch Sänger Billy Bragg berichtet, dass Michael ebenfalls die Schwulen- und Lesbengemeinde (LGBTQ) sehr unterstützt hätte und bezeichnet ihn als Aktivisten. Aber der Sänger war auch ein spontaner Spender. So gab er einer verschuldeten Kellnerin einmal ein Trinkgeld von 5.000 Pfund.