2016 war ein gutes und schlechtes Jahr für den Umweltschutz

Den wachsenden Widerstand gegen Ceta und TTIP, die Nichtwiederzulassung von Glyphosat, die Beibehaltung der EU-Naturschutzrichtlinien, den auf dem Weltklimagipfel beschlossene Ausstieg aus fossilen Energien hebt der Vorsitzende des BUND, Hubert Weiger, als Erfolge der Umweltpolitik 2016 hervor.



Berlin, Stuttgart und Münster investieren nicht mehr in fossile Branchen, Deutschland hat Klimaziele für Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude. Eher negativ fällt Weigers Bilanz für Agrar und Verkehr aus. Aber: die Vetternwirtschaft zwischen Politik und Pkw-Herstellern sei am Ende.



Der Agrarminister mache sich zum Sprachrohr der Industrie, Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz seien für für ihn eher zweitrangig. Massentierhaltung, Monokulturen, Nitrat im Grundwasser und hohe Pestizidwerte in Lebensmitteln belegten den dringenden Reformbedarf in der Landwirtschaft.